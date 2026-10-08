Revelan maniobra que habría causado muerte de réferi "Búho"

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Luego de confirmarse el fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como "El Búho", tras una función de lucha libre celebrada en Hidalgo, y la posterior detención del luchador Hijo de Fishman por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mineral de la Reforma, en redes sociales han comenzado a circular nuevas imágenes del evento realizado en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio.

Imágenes revelan maniobra que causó la muerte del réferi

Las grabaciones, difundidas por el sitio TMZ, muestran una secuencia de la lucha entre Máscara Sagrada NG y el denominado "Veneno Verde", en la que se aprecia el fuerte castigo que recibió Gerardo Germán Pineda durante el desarrollo del combate.

En las imágenes se observa cómo Hijo de Fishman interrumpe el castigo sobre su rival al no concretarse la cuenta de tres y dirige su atención hacia el réferi. Acto seguido, toma al experimentado juez, de 75 años, lo levanta y lo azota contra la lona ante la sorpresa de los presentes.

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Detención y antecedentes del luchador Hijo de Fishman

El impacto habría afectado la parte baja de la espalda de "El Búho", además de provocarle un fuerte golpe en la cabeza. Aunque el réferi intenta reincorporarse tras la caída, muestra evidentes dificultades para recuperarse, mientras los luchadores continúan con el desarrollo de la función.

El luchador detenido por las autoridades es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, mejor conocido como Fishman, una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana. El llamado "Veneno Verde" brilló durante las décadas de los setenta y ochenta, consolidándose como una de las figuras más importantes del pancracio nacional.

Siguiendo el legado de su padre, el Hijo de Fishman inició su carrera profesional el 22 de noviembre de 2008 en Xalapa, Veracruz, comenzando un recorrido que lo llevó a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del circuito independiente. A lo largo de los años, el enmascarado acumuló experiencia dentro y fuera de México, participando en funciones internacionales.

Entre los logros más destacados de su carrera figuran el campeonato de la Continental Wrestling Federation (CWF) y el título obtenido en Furia de Titanes, conquistas que le permitieron ganar notoriedad entre los aficionados y afianzarse como uno de los rudos más importantes de su generación.

A estos éxitos se suman sus triunfos en luchas de apuesta, donde logró desenmascarar a Cuchillo Jr. y Scrash, además de rapar a Éxtasis, resultados que fortalecieron su reputación.