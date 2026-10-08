La voz de Piero sonó en desfile Saint Laurent en París

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Poco antes de su muerte, la voz de Piero, el cantautor italo-argentino que popularizó temas como "Mi viejo" y "De vez en cuando viene bien dormir", llegó hasta París para acompañar la apertura del desfile de la marca de lujo Saint Laurent.

La voz de Piero en desfile Saint Laurent en París

El cantante, quien murió a los 81 años, compartió en sus redes sociales la emoción que le provocó escuchar su voz durante la presentación de la colección Verano 2027, realizada frente al principal monumento parisino como escenario.

"El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados.

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"El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano, 'Io vengo'. La canté también en español: "Yo vengo" forma parte de los inicios de mi carrera".

Orígenes y significado de "Io vengo"

Piero recordó que la versión en italiano de la canción está relacionada con sus raíces. Nació en Italia en 1945, era originario de Puglia y emigró a Argentina cuando tenía apenas tres años.

Sobre "Io vengo", explicó que la canción habla de sus orígenes humildes, la vida en el barrio y las calles angostas, además de mantener una conexión con la gente común. Se trata de un relato nostálgico, según describió.

"Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante más relacionada al mundo de la moda imagino".

La familia del cantautor compartió la noticia de su muerte a través de las redes sociales del intérprete este miércoles y expresó su dolor por la pérdida: "Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando", se lee en el comunicado.

Junto a una fotografía en la que el artista aparece con media sonrisa frente a la cámara, se añadió el mensaje: "Buen viaje, querido Piero".

El intérprete, quien representó la música de protesta y popular durante los años 70, había enfrentado dificultades de salud durante los últimos años. En septiembre de 2023 padeció una afección respiratoria durante una visita a Ecuador.

Piero realizó sus estudios en Argentina antes de lanzarse al éxito con "Mi viejo", canción que se convirtió en uno de sus temas más reconocidos a finales de los años 60.

Sin embargo, durante la época del régimen militar tuvo que volver a abandonar el país. Primero se trasladó a Europa, específicamente a España, y posteriormente viajó a Colombia en los años 80.

A lo largo de su carrera, fue acreedor del Primer Premio en el Tercer Festival de la Canción de Buenos Aires con el tema "Cómo somos". También tuvo participaciones como compositor y colaboró con la argentina Mercedes Sosa en "Soy pan, soy paz, soy más".

El cantante incursionó, además, en las canciones infantiles con el disco "Sinfonía inconclusa en la mar".

En Colombia participó en actividades políticas y sociales. En 2007 ingresó al Salón de la Fama del Latin Grammy con "Mi viejo" y, en 2016, la Academia Latina de la Grabación le concedió el Premio a la Excelencia Musical.

Piero cuenta con más de 25 discos a lo largo de su trayectoria.