Ejecutan a tiros a un periodista en Oaxaca

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SAN PABLO ETLA, Oax.- "Por lo menos le hubieran dado a la cara", dice una de las vecinas del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el miércoles por la espalda.

Se trata del séptimo comunicador ejecutado en el país en lo que va de este año.

El crimen ocurrió frente a su casa, mientras desayunaba en un puesto de comida instalado sobre la calle en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, un municipio que forma parte de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

Alrededor de las 10:50 horas, dos hombres a bordo de una motocicleta ingresaron al fraccionamiento y uno de ellos disparó en tres ocasiones contra el periodista, autor de la columna "El Zumbido del Moscardón". Las balas, calibre 22, impactaron entre el cuello y la cabeza y le provocaron la muerte.

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En el lugar se detuvo a una persona que estaba en calidad de presentada; hasta la tarde de ayer no se había confirmado si estuvo o no involucrada en el asesinato.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del estado de Oaxaca, no quiso adelantar sobre las posibles líneas de investigación, pero dijo que la principal es su labor periodística.

Durante el peritaje del lugar se informó del hallazgo de una motocicleta, que podría ser en la que se trasladaban las personas que perpetraron el asesinato; sin embargo, el fiscal se negó a confirmar esta información.

También descartó que una segunda persona haya resultado con heridas de bala, pero afirmó que en la escena había una mujer que no había sido localizada.

Después del levantamiento del cuerpo de Alejandro Leyva y el retiro del acordonamiento colocado por la fiscalía de Oaxaca, amigos y vecinos colocaron una cruz de cal con veladoras encendidas en el lugar del asesinato.

Era uno de los periodistas más críticos del gobierno de Oaxaca.

En su columna "El Zumbido del Moscardón" reveló el presunto acaparamiento y despojo de tierras comunales en el litoral de la Costa e Istmo oaxaqueño para supuestas inversiones del crimen organizado con fines de lavado de dinero; presuntamente estarían involucrados los senadores morenistas Adán Augusto López y Antonino Morales Toledo.