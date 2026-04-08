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"El 85" del CJNG se declara culpable en EU, dice embajador Johnson

Erick Valencia-Salazar reconoce tráfico de drogas; autoridades resaltan cooperación México-Estados Unidos

Por El Universal

Abril 08, 2026 09:33 a.m.
A
"El 85" del CJNG se declara culpable en EU, dice embajador Johnson

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró que Erick Valencia-Salazar, "El 85", cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se haya declarado culpable por tráfico de drogas ante la Corte de Washington.

Johnson señaló en sus redes sociales que "El 85" ayudó a construir "una red que impulsó la violencia en ambos lados de la frontera" y traficó drogas hacia Estados Unidos.

"Su declaración de culpabilidad marca un paso clave para ir contra el liderazgo de los cárteles, demostrando que quienes trafican drogas y armas rendirán cuentas y no tendrán dónde esconderse", expresó el diplomático estadounidense.

También destacó "una sólida cooperación" entre México, impulsada por el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

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"Reafirmamos nuestro compromiso compartido con la seguridad de nuestra gente. La justicia prevalecerá", añadió.

Erick Valencia Salazar se declaró culpable este martes del cargo de tráfico de cocaína ante la corte federal de Washington, formalizando así su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Desde marzo pasado se adelantó que Valencia Salazar había alcanzado un acuerdo para cambiar su declaración a culpable a cambio de beneficios penales, como han hecho otros narcotraficantes mexicanos, entre ellos Ismael "El Mayo" Zambada y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

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