Claudia Sheinbaum confirma muerte de un minero en Sinaloa

Al calificarla como "una noticia increíble", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, fue encontrado con vida, tras permanecer 13 días atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este miércoles 8 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confirmó que se trabaja para poder rescatarlo de la mina, mientras que otro fue encontrado sin vida.

"Todavía está en la Mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la Mina Santa Fe en el Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben, hace cerca de 13 días quedaron cuatro mineros dentro de esta mina. No ha parado el rescate desde el primer momento", dijo al reconocer el apoyo de la empresa minera.

Destacó que las autoridades han estado "de manera permanente" cerca de las familias de los trabajadores.

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"Ayer, después de 13 días, se encontró a uno de los mineros con vida. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron. Un lugar donde había mucha agua; están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero. Lamentablemente también se encontró a otro minero, pero ya sin vida.

"Queda todavía una persona por rescatar y siguen los trabajos, y esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina esta persona que 13 días permaneció en este lugar, e increíblemente y afortunadamente se encontró con vida", expuso.