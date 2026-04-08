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Encuentran sin vida a tercer trabajador en mina de Sinaloa

Las autoridades continúan la búsqueda del último minero desaparecido en El Rosario

Por El Universal

Abril 08, 2026 08:58 a.m.
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Encuentran sin vida a tercer trabajador en mina de Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- La Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó sobre la localización sin vida de un tercer trabajador en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hallazgo se realizó como parte de las labores encabezadas por el Comando Unificado, instancia que coordina las acciones de búsqueda en la zona desde el incidente.

Tras localizar el cuerpo, equipos especializados llevaron a cabo los procedimientos técnicos necesarios para su recuperación. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para el traslado del trabajador a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas que permitan confirmar su identidad.

Las autoridades señalaron que mantienen comunicación directa con los familiares de los trabajadores afectados, con el fin de informarles sobre el avance de las investigaciones y los procesos en curso.

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En tanto, los trabajos de búsqueda continúan de manera ininterrumpida en el sitio, con el objetivo de localizar al último minero que permanece desaparecido.

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