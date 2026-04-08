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Jubilados protestan en Oficialía Mayor y exigen pagos pendientes

Alrededor de 50 manifestantes demandan liquidaciones, bonos y entrega de contrarrecibos

Por Redacción

Abril 08, 2026 08:36 a.m.
A
Jubilados protestan en Oficialía Mayor y exigen pagos pendientes

Un grupo de aproximadamente 50 trabajadores jubilados se manifestó en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para exigir el pago de prestaciones pendientes.

Durante la protesta, los inconformes colocaron una manta dirigida al gobernador en la que demandan el pago inmediato de liquidaciones, bonos por estímulo de años de servicio, así como la entrega de contrarrecibos a compañeros que, aseguran, se jubilaron y hasta ahora no han recibido ningún recurso.

"Señor Gobernador: los trabajadores jubilados exigimos el pago inmediato... Solicitamos solución inmediata", se lee en el mensaje exhibido durante la manifestación.

Los jubilados señalaron que la falta de cumplimiento en estos pagos afecta directamente su economía, por lo que urgieron a las autoridades estatales a dar una respuesta pronta a sus demandas.

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