Jubilados protestan en Oficialía Mayor y exigen pagos pendientes
Alrededor de 50 manifestantes demandan liquidaciones, bonos y entrega de contrarrecibos
Un grupo de aproximadamente 50 trabajadores jubilados se manifestó en las instalaciones de la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para exigir el pago de prestaciones pendientes.
Durante la protesta, los inconformes colocaron una manta dirigida al gobernador en la que demandan el pago inmediato de liquidaciones, bonos por estímulo de años de servicio, así como la entrega de contrarrecibos a compañeros que, aseguran, se jubilaron y hasta ahora no han recibido ningún recurso.
"Señor Gobernador: los trabajadores jubilados exigimos el pago inmediato... Solicitamos solución inmediata", se lee en el mensaje exhibido durante la manifestación.
Los jubilados señalaron que la falta de cumplimiento en estos pagos afecta directamente su economía, por lo que urgieron a las autoridades estatales a dar una respuesta pronta a sus demandas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sube cifra de pensionados en el Gobierno del Estado
Señala titular de Pensiones que ha hecho ajustes junto con Finanzas
no te pierdas estas noticias
Jubilados protestan en Oficialía Mayor y exigen pagos pendientes
Redacción
Alrededor de 50 manifestantes demandan liquidaciones, bonos y entrega de contrarrecibos
Calor, viento y lluvias: así el clima en SLP este miércoles
Redacción
Se esperan rachas fuertes por la tarde, bancos de niebla por la mañana y riesgo de incendios en algunas regiones
Actualizarán el Plan de Desarrollo Urbano
Rolando Morales
El ayuntamiento capitalino prepara el proyecto que obliga a replantear la planeación urbana