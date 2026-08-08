El Gobierno no puede definir lo que es "verdad"

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Ciudad de México.- Francisco Valdés Ugalde, politólogo, sociólogo y articulista de El Universal, considera que ningún gobierno o Estado debe tomar en sus manos la definición de "verdad", pues ello le quita su carácter democrático y lo acerca a la autocracia.

En entrevista, el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, aborda la nueva propuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Valdés Ugalde asegura que, para garantizar un régimen democrático, debe existir la libertad de expresión total y libertad de prensa total, y deben existir condiciones para que las audiencias formen por cuenta propia su opinión; claro, para salvaguardar derechos siempre deben existir las leyes.

"Es como crear un ´ministerio de la verdad´, lo que estamos viendo es más cercano a la creación de una herramienta de censura, que una herramienta para las audiencias", dice sobre la dependencia que se encargaría de vigilar o monitorear el comportamiento de los medios con la propuesta de Morena.

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¿Ve algo novedoso en lo que está proponiendo el gobierno de México?

- Sí. Están proponiendo generar una instancia vigilante y sancionadora, una agencia gubernamental. Creo que, en ese sentido, no es precisamente una protección de las audiencias, sino que puede ir más allá, hacia la censura de los contenidos y de las opiniones de la información.

Cuando un gobierno decide tomar en sus manos la definición de la verdad está cometiendo un grave error, un error de carácter autoritario. El poder político se configura en una democracia conforme a acuerdos de las diferentes opiniones y puntos de vista.

¿Qué consecuencias ve, a corto y mediano plazos?

—Yo creo que una gran controversia que ya está instalada, una gran oposición por parte de periodistas, académicos, medios de comunicación y de prensa que van a insistir, incluso de medios internacionales como Artículo 19, que ya ha dado algunas opiniones a este respecto.

Seguramente esto llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas, y me parece que las consecuencias para México van a ser negativas.