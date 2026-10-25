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El huracán Vance baja a categoría 1

Por EFE

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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El huracán Vance baja a categoría 1
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El ciclón Vance se debilitó a huracán categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, y su centro se localiza frente a las costas de Michoacán y Guerrero, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

      "Su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Guerrero y Michoacán", apuntó el SMN en su reporte reciente.

      El Meteorológico de México explicó que a las 15.00 horas, el meteoro se ubicaba a 540 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 640 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

      Además, se desplaza hacia el nor-noroeste a nueve kilómetros por hora y presenta vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora.

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      Según los pronósticos, Vance se mantendrá como huracán categoría 1 hasta el 27 de octubre.

      Ante estos datos, el SMN pronosticó lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero (suroeste), Michoacán (centro y costa), Colima y Jalisco (oeste y suroeste), así como intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en el estado de Oaxaca.

      Además, prevé vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.

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