El huracán Vance baja a categoría 1

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Ciudad de México.- El ciclón Vance se debilitó a huracán categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, y su centro se localiza frente a las costas de Michoacán y Guerrero, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"Su circulación refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados del occidente y sur de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Guerrero y Michoacán", apuntó el SMN en su reporte reciente.

El Meteorológico de México explicó que a las 15.00 horas, el meteoro se ubicaba a 540 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 640 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Además, se desplaza hacia el nor-noroeste a nueve kilómetros por hora y presenta vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora.

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Según los pronósticos, Vance se mantendrá como huracán categoría 1 hasta el 27 de octubre.

Ante estos datos, el SMN pronosticó lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Guerrero (suroeste), Michoacán (centro y costa), Colima y Jalisco (oeste y suroeste), así como intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en el estado de Oaxaca.

Además, prevé vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.