logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"El Jando" ya coopera con la justicia de Estados Unidos

Tras declararse culpable, en abril pasado, ante la Corte del Distrito de Columbia

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
A
"El Jando" ya coopera con la justicia de Estados Unidos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIAMI, EU.- Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando" o "Jondo", ya está cooperando con la justicia estadounidense, reveló una fuente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), tras declararse culpable, en abril pasado, ante la Corte del Distrito de Columbia, al haber alcanzado un acuerdo con el gobierno.

      Las autoridades mexicanas señalaron que Núñez Ojeda es el piloto que llevó a Ismael Zambada García, "El Mayo", y Joaquín Guzmán a Nuevo México, donde fueron capturados por las autoridades estadounidenses.

      "El Mayo" Zambada alegó haber sido secuestrado por Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, para entregarlo a la justicia de Estados Unidos.

      Tras la captura de "El Mayo", Núñez Ojeda fue deportado a México, donde fue detenido el 8 de febrero de 2025. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En agosto del mismo año, el gobierno mexicano entregó al piloto a Estados Unidos como parte de un grupo de 26 fugitivos de la justicia de aquel país.

      Se le fincaron acusaciones en el Distrito de Columbia por las que le corresponde una sentencia de cadena perpetua.

      El caso dio un giro en abril pasado cuando, en un acuerdo con el gobierno estadounidense, Núñez Ojeda, también identificado como Alejandro Ojeda Ávila, un nombre que la justicia estadounidense señala que el acusado usó en documentos legales, se declaró culpable del delito de "conspirar consciente e intencionalmente para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, sabiendo o pretendiendo que sería importada ilegalmente a EU".

      El acuerdo, negociado a través de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia, "establece una pena mínima obligatoria de 10 años, cadena perpetua, una multa de hasta 10 millones de dólares.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a Ricardo Thompson en Ensenada por tráfico de huachicol
      Detienen a Ricardo Thompson en Ensenada por tráfico de huachicol

      Detienen a Ricardo Thompson en Ensenada por tráfico de huachicol

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República detuvo a Ricardo Thompson Navarro en Ensenada por su implicación en tráfico de huachicol a gran escala.

      Roberto Velasco viaja a Ottawa para fortalecer relación bilateral
      Roberto Velasco viaja a Ottawa para fortalecer relación bilateral

      Roberto Velasco viaja a Ottawa para fortalecer relación bilateral

      SLP

      EFE

      El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 será uno de los temas centrales en las reuniones oficiales.

      Itzel Castillo abre debate para ampliar presidencia del Senado
      Itzel Castillo abre debate para ampliar presidencia del Senado

      Itzel Castillo abre debate para ampliar presidencia del Senado

      SLP

      El Universal

      Propuesta busca fortalecer acuerdos políticos y permitir mayor participación en la cámara alta.

      FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por contrabando
      FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por contrabando

      FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por contrabando

      SLP

      EFE

      La Fiscalía General de la República detuvo a Ernesto Ruffo por investigación sobre importación irregular de hidrocarburos.