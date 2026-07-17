"El Jando" ya coopera con la justicia de Estados Unidos

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MIAMI, EU.- Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando" o "Jondo", ya está cooperando con la justicia estadounidense, reveló una fuente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), tras declararse culpable, en abril pasado, ante la Corte del Distrito de Columbia, al haber alcanzado un acuerdo con el gobierno.

Las autoridades mexicanas señalaron que Núñez Ojeda es el piloto que llevó a Ismael Zambada García, "El Mayo", y Joaquín Guzmán a Nuevo México, donde fueron capturados por las autoridades estadounidenses.

"El Mayo" Zambada alegó haber sido secuestrado por Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, para entregarlo a la justicia de Estados Unidos.

Tras la captura de "El Mayo", Núñez Ojeda fue deportado a México, donde fue detenido el 8 de febrero de 2025.

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En agosto del mismo año, el gobierno mexicano entregó al piloto a Estados Unidos como parte de un grupo de 26 fugitivos de la justicia de aquel país.

Se le fincaron acusaciones en el Distrito de Columbia por las que le corresponde una sentencia de cadena perpetua.

El caso dio un giro en abril pasado cuando, en un acuerdo con el gobierno estadounidense, Núñez Ojeda, también identificado como Alejandro Ojeda Ávila, un nombre que la justicia estadounidense señala que el acusado usó en documentos legales, se declaró culpable del delito de "conspirar consciente e intencionalmente para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, sabiendo o pretendiendo que sería importada ilegalmente a EU".

El acuerdo, negociado a través de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia, "establece una pena mínima obligatoria de 10 años, cadena perpetua, una multa de hasta 10 millones de dólares.