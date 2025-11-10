Embajada de Israel condena uso de símbolos nazis en protesta en la CDMX

La Embajada de Israel en México expresó su profunda preocupación y condenó enérgicamente el uso de símbolos nazi y mensajes de odio durante la manifestación del pasado miércoles 5 de noviembre afuera del Foro Indie Rocks!, en la Ciudad de México, donde se presentaba la cantante israelí Noga Erez.

"El uso de emblemas asociados al régimen nazi constituye una ofensa a la memoria de los seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto y una afrenta a los valores universales de dignidad y respeto.

"Equiparar al Estado de Israel con la Alemania nazi es un acto de desinformación y una ofensa moral", dijo la embajada a cargo de Etna Kranz Neiger.

Agregó que esa comparación "pervierte la memoria histórica y banaliza los peores crímenes del siglo XX".

La embajada reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y el debate pacífico, pero dijo que esos derechos no deben emplearse para promover el antisemitismo, el odio o la violencia.

Ante estas expresiones, la cantante Noga Erez denunció cientos de comentarios, mensajes y "amenazas oscuras y violetas" que advertían que cancelara el show o de lo contrario le sucederían "cosas terribles".

"Mi público y el personal del club tuvieron que enfrentar actos de violencia de los manifestantes fuera del lugar ", acusó la artista.

Declaró que a pesar de lo sucedido, su espectáculo en el Foro Indie Rocks! fue uno de los mejores en su carrera.

La embajada israelí en México señaló que el concierto, de carácter cultural y no político, se llevó a cabo con mucho éxito y fue disfrutado por un público diverso que celebró la música como espacio de encuentro y diálogo.

La representación diplomática hizo un llamado a la sociedad mexicana a rechazar toda forma de intolerancia y a seguir defendiendo la pluralidad y el respeto mutuo, evitando repetir mensajes antisemitas o de llamado a la eliminación de Israel y su población.

"Honrar la memoria de las víctimas del Holocausto implica rechazar de manera absoluta cualquier intento de banalizar los símbolos nazis o utilizarlos para incitar al odio", comentó la embajada.