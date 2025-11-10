Extranjeros le vaciaron cuenta a un hombre

Oficiales de la Policía Vial Municipal lograron la captura de dos sujetos, uno de origen colombiano y otro venezolano, que le robaron la tarjeta bancaria a un ciudadano en un cajero automático y luego le vaciaron la cuenta

Inicialmente, los agentes policiales acudieron a un auxilio en un establecimiento ubicado sobre la avenida 18 de Marzo, donde se reportó una riña que involucraba a dos hombres, uno de ellos señalado por despojar a un hombre de su tarjeta.

En patrullajes preventivos en la avenida 18 de Marzo, los agentes municipales tuvieron contacto con la parte afectada, identificada como Juan “N”, quien manifestó que momentos antes su padre había sido víctima del cambio de su tarjeta bancaria en los cajeros Banamex ubicados en la avenida Manuel J. Clouthier, hecho tras el cual ubicó a uno de los implicados de nombre Nemerson “N”, en un establecimiento de la primera avenida en mención, donde acudió a reclamar el uso indebido de la tarjeta bancaria.

La parte afectada añadió que luego de detectar que le vaciaron la cuenta a su padre, los familiares ubicaron a otro de los presuntos implicados en el área de cajeros, por lo que solicitaron el apoyo policial.

Ante el señalamiento, Ricardo “N” de 46 años de nacionalidad colombiana y Nemerson “N” de 43 años originario de Venezuela, fueron informados de su detención por su probable responsabilidad en el delito de fraude.

Cabe señalar que los implicados cuentan con detenciones previas por el mismo delito.

Finalmente ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se continuarán las investigaciones correspondientes.