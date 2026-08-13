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Embajada de EE.UU. mantiene alerta de seguridad en Michoacán

El embajador Ronald Johnson reconoció la coordinación del Gabinete de Seguridad mexicano para reanudar actividades.

Por El Universal

Agosto 13, 2026 05:48 p.m.
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Embajada de EE.UU. mantiene alerta de seguridad en Michoacán
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- La Embajada de Estados Unidos en México mantiene la alerta de seguridad nivel 4 para Michoacán, que recomienda no viajar a la entidad.

      Acciones de la autoridad

      Esto, luego de que el gobierno estadounidense informó que reanudaría sus actividades en todo Michoacán este jueves 13 de agosto, tras las medidas de seguridad implementadas por el gobierno mexicano y la evaluación de condiciones ante la suspensión de las exportaciones de aguacate.

      Dicha embajada, a cargo de Ronald Johnson, pidió a sus ciudadanos mantenerse informados por los medios locales y mantener informados a sus familiares y amigos acerca de su ubicación y estado de salud por teléfono, mensaje de texto y redes sociales.

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      También inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), llamar al 911 en caso de emergencia y ponerse en contacto con la Embajada de Estados Unidos si necesitan ayuda.

      ¿Qué declararon las autoridades estadounidenses?

      Johnson informó por la mañana que el gobierno estadounidense reanudaría por completo sus actividades oficiales en Michoacán este jueves 13 de agosto, después de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de México y la evaluación de las condiciones en el sitio, luego de la suspensión de exportaciones de aguacate.

      Reconoció al Gabinete de Seguridad debido a las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total "de manera eficiente".

      "Reconozco al Gobierno de México, particularmente a su Gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente. Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda".

      "Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán", declaró.

      Mencionó que este es otro "resultado tangible" de la cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

      Aseguró que, al trabajar juntos México y Estados Unidos, se protege a la gente, la producción de alimentos, cadenas de suministro y "el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de nuestros países".

      "Este resultado envía un mensaje claro: cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, logramos resultados que fortalecen la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones", expresó.

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