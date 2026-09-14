Empresas militares perderán aún más

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Ciudad de México.- El Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, las Islas Marías y Grupo Mundo Maya, seis empresas operadas por las Fuerzas Armadas, van a vender en conjunto 5 mil 179 mdp durante el próximo año.

Así lo indican datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 que forma parte del Paquete Económico 2027 que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso de la Unión el martes pasado.

Esta cifra significa un desplome de 42% en comparación con las ventas de 8 mil 942 millones de pesos que se aprobaron en el presupuesto para este año.

En el caso del AIFA, construido y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el gobierno prevé ingresos de 2 mil 256 millones de pesos en 2027, una reducción de 12.7% contra los 2 mil 585 millones presupuestados para 2026.

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Grupo Mundo Maya, formalmente conocido como Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), que concentra negocios como aeropuertos, hoteles, parques y servicios turísticos, tendrá ingresos de mil 368 millones de pesos en 2027 frente a 2 mil 746 millones proyectados para este año, una disminución de 50.2%.

El Tren Maya, administrado por la Sedena, venderá mil 90 mdp durante 2027, 14.3% menos que los mil 271 millones presupuestados para 2026.

Los ingresos del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec van a pasar de 719 millones de pesos a 329 millones, lo que equivale a una caída de 54.2% en el mismo periodo.

Mexicana de Aviación, la aerolínea del Estado, es la que sufrirá el peor descalabro, cuyas ventas serán de apenas 124 millones de pesos durante 2027, un desplome de 92.2% en comparación con los mil 591 millones presupuestados para el presente año.

Las Islas Marías, la empresa turística creada por la Secretaría de Marina (Semar), tendrá ingresos de sólo 13 millones de pesos en 2027, después de calcular 28 millones para 2026, una baja de 55%.