En campaña no había sospechas contra edil de Tequila: Sheinbaum

Luego de la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por sus presuntos nexos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, al momento de su postulación como candidato, no existían indicios ni carpetas de investigación que lo vincularan con actividades delictivas.

Durante la conferencia matutina en Morelia, la mandataria fue cuestionada sobre si dentro de Morena se detectaron alertas o señales previas respecto a Rivera Navarro antes de que llegara a ser candidato, a lo que respondió que el partido se basó en la información oficial proporcionada por las autoridades competentes.

Sheinbaum explicó que, en su momento, Morena solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales información sobre todos los aspirantes a cargos de elección popular, incluidos diputados locales, federales, presidentes municipales y gobernadores, con el objetivo de conocer si existía alguna carpeta de investigación en su contra.

"La respuesta fue negativa en todos los casos. No había ninguna carpeta de investigación ni ningún indicio de que pudiera haber un vínculo con la delincuencia organizada", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presidenta subrayó que no existe un mecanismo distinto al respaldo institucional de las fiscalías para evaluar posibles antecedentes criminales de los candidatos, y señaló que cualquier señalamiento debe ser sustentado en investigaciones formales y pruebas.

Indicó que lo grave sería que, una vez que se tenga conocimiento de denuncias o elementos suficientes, las autoridades no actúen en consecuencia.

LEA TAMBIÉN Cae alcalde de Tequila; se le vincula al narco Fue detenido junto a tres de sus funcionarios en el marco de la Operación Enjambre

"Malo sería que una vez que uno sabe, no actúe. En este caso, ya que hubo las denuncias, se hizo la investigación y vino la detención", puntualizó.

Reiteró que el actuar del gobierno federal se apega al Estado de derecho y que, cuando existen elementos, se procede conforme a la ley, independientemente del cargo o filiación partidista.

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila

Tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que ni Morena ni otro partido político puede ser "paraguas" para delinquir o para corromperse.

"Además, este alcalde pues es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país", declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar.

También comentó que personalmente recibió denuncias del actuar de Rivera Navarro, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Se recibieron muchísimas denuncias al gabinete de Seguridad del gobierno de México, y obviamente a la Fiscalía General de la República; denuncias, muchas denuncias ciudadanas y a partir de ahí es que inician la investigación", dijo la Mandataria federal.

"Hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal", añadió.