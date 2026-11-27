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En el municipio de Guasave, una fuerza de 500 elementos federales y estatales es desplegada, como parte de un programa en el que también se contempla apoyar con 200 mil pesos a cada propietario de vehículo siniestrado y diez mil pesos a comerciantes afectados, durante las acciones de captura de Fausto Isidro "El Chapo Isidro".

Acciones de la autoridad

Luego de concluir en este municipio la Mesa de Seguridad, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, en compañía de funcionarios de su gabinete, dio a conocer la serie de acciones de seguridad que se implementan para restablecer la tranquilidad y los estímulos que se van a otorgar a las personas que resultaron afectadas en su patrimonio.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal interina dio a conocer que se implementa un programa extraordinario con el gobierno federal, para apoyar a los propietarios de vehículos que resultaron siniestrados durante los hechos de violencia que se presentaron el pasado fin de semana, que contempla hasta 200 mil pesos por unidades sin pólizas de seguros.

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Señaló que se van a instalar mesas de recepción de denuncias de daños patrimoniales en los municipios de Ahome, Guasave y Navolato, derivados del operativo federal que se ejecutó, a fin de contar con un censo real, mediante la integración de expedientes.

Precisó que, en el caso de los vehículos que resultaron con daños parciales o totales, cuyos propietarios cuentan con pólizas de seguros, el apoyo será de un máximo de 12 mil pesos, de acuerdo con las condiciones y avaluados efectuados por las autoridades competentes.

Impacto en la comunidad

En el tema de la seguridad, el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Sinuhe Tellez López, explicó que se acordó fortalecer la protección de Guasave, con el despliegue de quinientos elementos de las fuerzas federales y estatales, los cuales van a permanecer por tiempo indefinido.

Subrayó que se van a mantener patrullajes continuos por diversas zonas del municipio de Guasave, como parte del nuevo plan implementado, a raíz de los acontecimientos del viernes pasado, cuando fuerzas especiales detuvieron en esta zona del estado a Fausto Isidro "N".

Por su parte, el secretario de Economía del estado, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que en un primer censo, se ubicaron 24 pequeños negocios de diversos giros que resultaron afectados por los actos de violencia que se vivieron, por lo que se tiene programado apoyar a sus propietarios con 10 mil pesos a cada uno de ellos.

Aclaró que el registro de negocios dañados no está cerrado, por lo que se espera que con la instalación de las mesas se tenga una cifra total y se pueda operar los estímulos para que inicien con sus reparaciones o repongan sus pérdidas de artículos en venta.