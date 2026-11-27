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La Feria del Libro (FIL) de Guadalajara se prepara para festejar sus 40 años con Italia como invitada de honor, un homenaje a Juan Rulfo y la presencia del escritor británico de origen indio Salman Rushdie así como la nicaragüense Gioconda Belli, premio FIL de Literatura en Lenguas Romance.

Considerada la más importante del mundo en habla hispana, la FIL recibirá a 900 escritoras y escritores de 41 países y desplegará cerca de 3.000 actividades, entre ellas 650 presentaciones de libros, con una asistencia esperada de 950.000 personas del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

Inicio y actividades destacadas

La feria dará inicio este sábado con la entrega del premio FIL de Literatura en Lenguas Romance a la nicaragüense Gioconda Belli, quien tendrá una nutrida agenda a participar en una charla con jóvenes y una lectura con ganadoras del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, galardón que obtuvo en 2008.

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Salman Rushdie, autor del reciente libro 'Cuchillo', donde relata el intento de asesinato que sufrió en 2022, visitará por tercera ocasión la FIL para ofrecer una charla el sábado 28 de noviembre en lo será una de las actividades con mayor asistencia durante el primer fin de semana.

Homenajes y participación especial

La FIL rendirá, asimismo, un homenaje al mexicano Juan Rulfo tras 40 años de su fallecimiento con un pabellón inmersivo montado especialmente para la ocasión en el que los asistentes podrán sumergirse en el mundo de ´Pedro Páramo´, su obra más conocida.

La escritora chilena Isabel Allende tendrá una participación especial en esta edición. La autora de ´La casa de los espíritus´ se sumó a la programación de la feria tras ganar el premio Planeta 2026 y presentará su nuevo libro ´La hora antes del alba´, además de sostener un encuentro con estudiantes.

Este año, la feria desplegará el programa ´26 en el 26´, una iniciativa que reúne a 26 escritoras y escritores menores de 40 años de trece países de habla hispana para conocer la diversidad de geografías y temas de la generación nacida entre 1986 y el año 2000.

"Es la parte de equilibrio que tenemos que tener, de tener grandes figuras, pero al mismo tiempo también figuras emergentes que van a llevar a nuevas generaciones a leer la feria. Y hablo por mi equipo. Permanentemente, está buscando nuevas expresiones, nuevas formas de comunicar la lectura, nuevas formas de llevarnos a la lectura", explicó a EFE Marisol Schulz, directora de la FIL, en una reciente entrevista.

Presencia cultural de Italia

Italia llega a Guadalajara con la potencia de su tradición cultural bajo el lema ´El mundo nos habla como un gran libro´, el país europeo desplegará un programa con 120 actividades y 58 escritoras y escritores de diversas edades y géneros.

La delegación italiana tendrá además una decena de exposiciones que mostrarán la diversidad artística del país y que mostrarán desde clásicos como Caravaggio y la interpretación contemporánea de la novela ´Pinocchio´ hasta las transformaciones de su arquitectura, su infraestructura y sus paisajes.

El escritor Alessandro Baricco encabeza la delegación italiana y abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes el domingo 29 de noviembre en donde también recibirá la medalla conmemorativa que lleva el nombre del autor de ´Terra Nostra´, además el maestro del cómic italiano Milo Manara presentará la adaptación gráfica de la novela ´El nombre de la rosa´ de Umberto Eco.

La feria abrirá sus espacios a 18.000 profesionales del libro provenientes de 60 países para propiciar la negociación y promoción de sus catálogos editoriales, además de participar en actividades dedicadas a la profesionalización de todos los sectores involucrados en la cadena de la producción editorial.