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Israel "N", el conductor del transporte público señalado por atropellar a Joselyn Rocha, mujer de 36 años que estaba embarazada, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual.

Fiscalía capitalina y proceso judicial

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que Joselyn fue arrollada el pasado 13 de noviembre de 2026, sobre avenida Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde perdió la vida tras ser arrollada por una unidad del transporte público.

Mediante el análisis de videograbaciones y un dictamen en materia de tránsito terrestre, la FGJ reunió los datos de prueba suficientes para obtener la orden de aprehensión en contra de Israel, la cual fue cumplimentada el pasado 21 de noviembre.

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Detalles del incidente y audiencia judicial

Durante la audiencia celebrada este viernes 27 de noviembre, el agente del Ministerio Público expuso que, después del primer atropellamiento, el conductor habría detenido momentáneamente la unidad; sin embargo, pese a conocer el riesgo de provocar la muerte de la mujer, presuntamente reanudó la marcha y posteriormente huyó del lugar.

Ante estos argumentos, el juez de control determinó vincularlo a proceso por homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual; le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina informó que mantiene el acompañamiento a los familiares de Joselyn Rocha y reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.