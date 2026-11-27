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Los Rojinegros del Atlas tendrán la misión de superar un 2-0 adverso ante los Diablos Rojos del Toluca y pensar en las semifinales del Apertura 2026.

Partido de vuelta y condiciones para avanzar

Este duelo de vuelta se jugará este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Jalisco, a las 19:00 horas.

Una de las ventajas que tendrá el cuadro de Atlas será que, en caso de empatar el marcador global, calificaría a la siguiente estancia por mejor colocación en la tabla general.

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Cabe recordar que los Rojinegros sumaron 28 unidades por 27 del equipo Escarlata.

Estrategia y contexto técnico

Para mañana, el técnico de los jaliscienses, Hernán Crespo, tendrá que ser más ofensivo, pero sin descuidar la zaga defensiva, ya que, si recibe un gol, el partido se complicaría aún más.

Por su parte, Antonio Mohamed vive sus últimos momentos como técnico del Toluca, ya que se irá al acabar la participación de los Choriceros en la Copa Intercontinental que se celebrará en diciembre en Qatar.

Para los mexiquenses les basta empatar el duelo de vuelta por cualquier marcador o perder por un gol y serán semifinalistas.

Atlas vs Toluca.

Estadio: Jalisco.

Hora: 19:00.

Tv: 5, TUDN y Vix.

Fotografía: Adrián Macías/MexSport