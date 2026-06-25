En Michoacán, la CNTE no destaca

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Morelia, Mich.- En las movilizaciones que realizaron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante más de 20 días en la CDMX, la presencia de docentes de Michoacán fue reducida.

En el plantón en el centro de la capital del país se destacó la presencia de profesores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Zacatecas, entidades donde también hubo suspensión de clases desde el pasado 1 de junio, en el marco del paro nacional docente.

Sin embargo, Michoacán, entidad donde las protestas magisteriales eran recurrentes, no tuvo una participación relevante.

En esta entidad, hasta 2021, los bloqueos de maestros de la CNTE en las vías del tren que conectan el Puerto de Lázaro Cárdenas con el resto del país, podían durar meses y provocaban pérdidas millonarias en varios sectores.

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Su principal exigencia era que se pagaran los adeudos de quincenas y bonos que estaban pendientes. En octubre de 2021, el gobierno estatal anunció el cumplimiento de esa demanda.

Ahora, representantes regionales, docentes y trabajadores eventuales agremiados a la Sección 18 de la CNTE señalan que hace poco más de cuatro años se empezaron a deslindar de las movilizaciones y paros laborales.

Con más de 40 años de docente, Rafael, profesor de educación primaria, considera que hay dos principales causas de la pérdida de influencia de la CNTE en Michoacán. La primera, dice, fue por la división y tomas de decisiones "en lo oscurito" de los liderazgos de la Coordinadora. La segunda, la creación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, que hizo innecesaria su gestión.

"Hacer justicia laboral no es sólo cumplir con un proceso administrativo, es dignificar nuestra labor", comenta el profesor de Nuevo Urecho, Ulises Landín Juárez.