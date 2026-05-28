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Reclamos en San Lázaro por mantas desplegadas contra Morena

La acción provocó la molestia de morenistas y un receso para retirar las mantas en San Lázaro.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 04:26 p.m.
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Reclamos en San Lázaro por mantas desplegadas contra Morena
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de

      diputados del PRI
      desplegó dos mantas dentro del pleno para acusar a integrantes de Morena y funcionarios del mismo partido de tener nexos con el crimen organizado.

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      Con altavoces en mano, los legisladores Carlos Gutiérrez y Abigail Arredondo entre otros, colgaron las lonas en la parte superior, espacio destinado a los invitados a las sesiones.
      En una de las mantas se lee la frase: "El cartel de Morena", acompañada de las imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos Andrés, José Ramón y Gonzalo.
      Y en la segunda manta, en primer plano la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios e integrantes de Morena, con la leyenda: "Los narcos del Bienestar".
      La acción de los diputados priistas causó la molestia y reclamo de los morenistas, quienes solicitaron que las retiraran. La Mesa Directiva tuvo que decretar un receso para calmar los ánimos, y retirar las lonas.
      Finalmente, la sesión continuó para discutir el dictamen de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE).

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