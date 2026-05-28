Reclamos en San Lázaro por mantas desplegadas contra Morena

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de

desplegó dos mantas dentro del pleno para acusar a integrantes de Morena y funcionarios del mismo partido de tener nexos con el crimen organizado.

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Con altavoces en mano, los legisladoresentre otros,en la parte superior, espacio destinado a los invitados a las sesiones.En una de las mantas se lee la frase: "", acompañada de las imágenes del expresidenteAndrés, José Ramón y Gonzalo.Y en la segunda manta, en primer plano la imagen de la presidentay funcionarios e integrantes de Morena, con la leyenda: "".La acción de los diputados priistas causó la molestia y reclamo de los morenistas, quienes solicitaron que las retiraran. La Mesa Directiva tuvo que decretar un receso para calmar los ánimos, y retirar las lonas.Finalmente, lapara discutir el dictamen de laGeneral de Instituciones y Procedimientos Electorales, para crear laen Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE).