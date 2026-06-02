Encuentran 8 cuerpos en zonas de Guerrero

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Chilpancingo, Gro.- Las primeras horas de este lunes fueron violentas en Guerrero: ocho personas fueron asesinadas en Acapulco, Marquelia y Tixtla.

Alrededor de las 6:30 de la mañana, en la calle principal del poblado El kilómetro 21, en la zona rural de Acapulco, fueron hallados los cadáveres de tres hombres. De acuerdo con el reporte policiaco, los tres cadáveres fueron abandonados por un grupo armado.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), los tres tenían señas de tortura: estaban golpeados, con más manos atadas hacia atrás.

Media hora después, en el municipio de Tixtla, en la región Centro de Guerrero, fueron hallados los cadáveres de dos hombres sobre la carretera federal Tixtla-Chilpancingo.

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El reporte indica que los cadáveres estaban tirados a la altura de un basurero, en el kilómetro siete de esa vía. Los dos tenían huellas de tortura.

Mientras que a las 7 de la mañana, en la comunidad La Guadalupe, en el municipio de Marquelia, en la Costa Chica, los cadáveres de tres hombres fueron dejados dentro de un automóvil calcinado. El reporte indica que las tres víctimas tenían impactos de bala.

Según el reporte policiaco los tres hombres viajaban en el vehículo cuando un grupo armado los interceptó, los obligó a detenerse y luego les disparó, les roció gasolina y finalmente les prendió fuego.