Enseñanza de inglés retrocede en escuelas

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Ciudad de México.- Entre los ciclos escolares 2024-2025 y 2025-2026, el Programa Nacional de Inglés (Proni) dejó de atender a 460 mil 100 estudiantes, perdió 647 escuelas participantes y redujo en 5 mil 233 el número de docentes y asesores educativos especializados, de acuerdo con cifras del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La cobertura de dicho programa pasó de 4 millones 893 mil 934 alumnos en el ciclo escolar 2024-2025 a 4 millones 433 mil 834 estudiantes en 2025-2026, una disminución de 9.4%. El número de escuelas incorporadas también disminuyó, pasó de 24 mil 403 planteles a 23 mil 756, una pérdida de 647 centros educativos.

El personal docente y los asesores educativos especializados vinculados al programa pasaron de 36 mil 334 a 31 mil 101, una reducción de 5 mil 233 personas.

Para el 2026, el Proni recibió un presupuesto aprobado de 765 millones 875 mil pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

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El monto representa un incremento nominal de 29 millones 678 mil pesos frente a los 736 millones 197 mil pesos aprobados en 2025.

Desde 2019, el presupuesto aprobado para el Programa Nacional de Inglés ha tenido variaciones. Ese año fue de 800 millones de pesos; en 2020 bajó a 726.8 millones y en 2021, a 654.1 millones. En 2022 subió a 678.7 millones; en 2023, a 716.6 millones; en 2024, a 725.4 millones, y en 2025, a 736.2 millones. Para 2026 se aprobaron 765.9 millones de pesos.

Aunque el presupuesto aprobado para 2026 es superior al de años recientes, el programa dispone de 34.1 millones de pesos menos que en 2019 en términos nominales, sin considerar la inflación acumulada durante ese periodo.