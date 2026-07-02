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Esposa acusa a Víctor Rodríguez por violencia

Por El Universal

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Esposa acusa a Víctor Rodríguez por violencia
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      Ciudad de México.- María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México, donde acusó haber sido víctima de agresiones físicas y sicológicas durante su matrimonio.

      En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Jiménez Lavie detalló que la denuncia fue interpuesta el pasado 29 de junio y que las autoridades la atendieron "como a una ciudadana más" que acude a denunciar un caso de violencia familiar.

      "Fue un proceso difícil, largo, tedioso, agotador, cansado. Hay momentos en que te quiebras, te sientes mal, se te olvidan las cosas, quedas en blanco", relató al recordar su comparecencia.

      En tanto, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas de protección para Felicia Jiménez Lavie, quien presentó denuncia por violencia familiar contra su esposo Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex.

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      Estas medidas de protección serán activadas cuando la víctima lo requiera, dijo Blumenkron Escobar. La víctima de violencia familiar presentó la denuncia en la Ciudad de México y es la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México la que atiende el asunto.

      El fiscal precisó que la víctima aún no acude al Ministerio Público local para aportar más elementos a la carpeta de investigación que el Centro de Justicia para las Mujeres inició de oficio el pasado viernes 26 de junio, cuando se difundió un video con imágenes de agresiones en contra de la mujer.

      Entre las diligencias que realiza la Fiscalía General de Morelos está la de ubicar el domicilio donde se llevó a cabo la agresión física contra Jiménez Lavie, con el fin de practicar posteriormente trabajos periciales conforme a las imágenes difundidas en el video que subió la víctima.

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