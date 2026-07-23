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CNDH exhorta a investigar muerte de Dafne Zapata

El director del campamento militar niega maltrato y detalla circunstancias del deceso de la menor.

Por El Universal

Julio 23, 2026 03:20 p.m.
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CNDH exhorta a investigar muerte de Dafne Zapata
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      La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, lamentó el fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrido el pasado 16 de julio en un campamento militar de Ciudad Madero, Tamaulipas.


      A través de un pronunciamiento, exhortó a las autoridades competentes de esa entidad y a instancias encargadas de la procuración de justicia a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género que permita el esclarecimiento pleno de los hechos y sanción de las personas responsables.

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      Según expuso, la protección de derechos humanos de niños y adolescentes constituye una obligación prioritaria para el Estado mexicano y para todas las instituciones públicas y privadas que asumen responsabilidades relacionadas con su cuidado, formación y resguardo.
      "En consecuencia, todo hecho que comprometa su vida, integridad o seguridad debe ser investigado con la máxima diligencia, exhaustividad y sensibilidad institucional", señaló.
      La CNDH asimismo hizo un llamado a las autoridades para que se garantice a los familiares de la joven Dafne Zapata el acceso a la información y la participación efectiva en el proceso, con la finalidad de que se respete su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y a la justicia.
      De igual manera, solicitó que se revisen protocolos y normatividades que este tipo de instituciones están obligadas a observar y cumplir.
      "La muerte de una adolescente bajo la responsabilidad de una institución encargada de su cuidado representa una situación de la más alta gravedad. Más allá de la determinación de responsabilidades particulares, estos hechos obligan a las autoridades a reflexionar sobre la suficiencia de mecanismos de supervisión existentes", condenó.
      Finalmente, la Comisión Nacional consideró necesario fortalecer las medidas de protección destinadas a prevenir cualquier forma de violencia, abuso, negligencia o trato incompatible con la dignidad humana.
      El director de la academia donde falleció Dafne, identificado como Jorge Luis Ponce, ha rechazado cualquier tipo de maltrato, bajo el argumento de que tiene 36 años de experiencia.
      Según narró, la menor se había sentido mal y tras recibir medicamento, se metió a bañar durante la noche, donde "se desvaneció y ya no despertó".
      El pasado miércoles 22 de julio, en conferencia de prensa desde Toluca, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que corresponde al gobierno de la entidad realizar las investigaciones sobre este caso y explicó que estos centros "no dependen de la Secretaría de la Defensa".

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