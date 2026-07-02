"EU no ha probado apoyo a campañas"

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU sobre un presunto esquema de financiamiento a campañas electorales en México relacionado con una red de huachicol vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al asegurar que el gobierno estadounidense no ha presentado las pruebas que sustenten dichas afirmaciones.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria señaló que las personas mencionadas en el comunicado estadounidense ya se encontraban bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de autoridades mexicanas, pero reprochó que Washington haya decidido hacer públicos los señalamientos antes de compartir información suficiente con el gobierno mexicano.

"Las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo una investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado a una comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas, que no entendemos a qué viene", expresó.

En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que integró a Oscar Guillermo Juraidini y Refugio Ruiz en la lista de personas bloqueadas tras un análisis fiscal, financiero y corporativo, donde se identificaron indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita e irregularidad en sus ingresos.

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En tanto, Sheinbaum Pardo comparó este caso con las acciones recientes emprendidas por autoridades estadounidenses contra instituciones financieras mexicanas, al señalar que en ambos casos se emitieron acusaciones sin que se entregaran elementos probatorios suficientes a México.

Asimismo, recordó que cuando el gobierno mexicano solicita extradiciones o investigaciones conjuntas las autoridades estadounidenses exigen pruebas para sustentar los procedimientos.