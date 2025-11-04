“Sigo buscando a mi hijo”

Ciudad de México.- Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció hace un mes en Mazatlán, Sinaloa. Su madre, Brenda Valenzuela, acusa que el avance de las investigaciones ha sido lento, además de la falta de apertura del gobierno estatal.

Carlos desapareció la madrugada del 5 de octubre en el bar Terraza Valentinos, donde fue acompañado por sus dos primas. La última vez que se le vio fue al ingresar al baño del establecimiento, pero nunca salió, de acuerdo con los registros de ese día.

El lugar es operado por el ahora exsecretario de Economía del estado de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas y socios, quien renunció a su cargo luego de darse a conocer el caso. La madre del joven pide que los vínculos del funcionario no influyan en la investigación.

Brenda Valenzuela relata en entrevista con El Universal que no ha habido un canal de comunicación directo con el gobierno estatal que encabeza Rubén Rocha Moya, ni con la fiscalía del estado.

“Es muy triste, es muy desesperante. Estamos prácticamente a un mes ya. Hemos recurrido a todas las instancias posibles que hay para que pudieran enfocarse en el caso de mi hijo. Increíblemente nos comentan en todas esas instancias que están investigando, que están trabajando sobre el caso de mi hijo, pero seguimos aún así sin tener nada certero, sin tener nada concreto, indicios reales que nos lleven a mi hijo”, lamentó la madre.

Ante la falta de acciones por parte de las autoridades, también envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 30 de octubre, para exponer su caso.

“Es ya mi corazón desesperado que quiere encontrar respuestas, obviamente que quiere encontrar a mi hijo. Ya son demasiados días sin tener claridad de nada. Todo parece obstaculizarse, todo parece detenerte”, lamentó la mujer originaria de Durango.

“Es un caso muy triste que yo siento que no se está manejando con la transparencia que requiere. Es como si estuviera bajo intereses de otras personas”, declaró.