Israel entrega cuerpos de 45 palestinos

Deir al-Balah, Franja de Gaza.- Israel entregó los cuerpos de 45 palestinos, informó la Cruz Roja, un día después de que milicianos devolvieron los restos de tres rehenes. Funcionarios israelíes identifican a los tres como soldados que fueron asesinados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

El intercambio marcó otro avance para el frágil alto al fuego mediado por Estados Unidos, destinado a poner fin a la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y Hamás.

Desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, los milicianos palestinos han entregado los restos de 20 rehenes, con ocho aún en Gaza.

Por cada rehén devuelto, Israel ha entregado los restos de 15 palestinos. Con la devolución del lunes, los cuerpos de 270 palestinos han sido entregados desde que comenzó el alto el fuego.

Mientras tanto, la oficina del primer ministro identificó a los tres rehenes, cuyos cuerpos fueron devueltos a Israel el domingo por la noche, como el capitán Omer Neutra, un estadounidense-israelí, el sargento Oz Daniel y el coronel Assaf Hamami.