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SHENZHEN, China.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "muy buena" y "excelente" la reunión que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, y adelantó que ambos acordaron continuar trabajando en las negociaciones comerciales y volver a encontrarse en Mar-a-Lago.

La Mandataria federal explicó que la conversación tuvo una duración de 20 minutos y estuvo centrada exclusivamente en temas comerciales, sin abordar asuntos de seguridad ni las caravanas migrantes.

"Fue una reunión breve, pero fue una muy buena reunión, puedo decir. Ya no llegamos a un acuerdo, pero quedamos de volvernos a ver en Mar-a-Lago y seguir trabajando de aquí a ese momento", declaró.

Sheinbaum detalló que en el encuentro participaron, por parte de México, los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores, mientras que por el gobierno estadounidense estuvieron presentes el jefe de gabinete de Trump, Stephen Miller; los secretarios Howard Lutnick y Marco Rubio.

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La Presidenta indicó que durante la conversación se revisaron los avances de las negociaciones comerciales que han encabezado los funcionarios de ambos gobiernos, particularmente las reuniones del secretario de Economía mexicano con sus contrapartes estadounidenses.

Explicó que Trump manifestó que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo, por lo que existe la expectativa de continuar avanzando en las conversaciones.

"Nos dijo que estábamos cerca de llegar a un acuerdo. Esperamos que se siga", señaló.

Cuestionada sobre las inquietudes o peticiones particulares que hubiera planteado el mandatario estadounidense, Sheinbaum descartó que se abordaran otros temas y reiteró que la conversación estuvo enfocada únicamente en el comercio.

Destacó que el encuentro se desarrolló en un ambiente favorable y con buena disposición de ambas partes para avanzar hacia un entendimiento.

"Buena actitud, buen clima y esperamos que lleguemos juntos a un acuerdo", expresó.

Sheinbaum aseguró que México mantiene una buena imagen a nivel internacional.