Exigen en el INE nueva presidencia
Expresidentes y exconsejeros se manifiestan con el fin de mitigar la crisis de corrupción
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CIUDAD DE MÉXICO.- Expresidentes y exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) exigieron al Congreso de la Unión nombrar de inmediato y por amplio consenso una nueva presidencia en el órgano electoral, con el fin de mitigar la crisis que desataron los actos de corrupción en los que participó la extitular del organismo, Guadalupe Taddei Zavala.
Se dieron cita exconsejeros, pero en el panel estuvieron presentes los expresidentes del instituto desde que tiene autonomía, por orden: José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. Fue José Woldenberg quien leyó, el posicionamiento firmado por más exconsejeros.
"La crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción en las que aparecieron directamente involucrados los más altos directivos del Instituto Nacional Electoral y sus socios han tocado al organismo en el centro de su función y de su razón de ser: la credibilidad y la confianza.
"No hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstituir esa credibilidad, condición básica de legitimidad de los comicios por venir, por eso queremos hacer un llamado al Poder Legislativo para que asuma el proceso de su nombramiento cuanto antes y lo desarrolle con estricto apego a la letra y al espíritu de la Constitución", leyó Woldenberg.
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Luis Carlos Ugalde señaló que no nombrar una nueva presidencia del INE y dejar el interinato de la consejera Blanca Yassahara Cruz García sólo agravaría la crisis.
"El INE es recuperable, es reparable. Para que eso ocurra tiene que haber el nombramiento de una presidenta (...) Omitir la decisión, no querer designar, evitarlo para no meterse en más problemas simplemente va a prolongar este proceso de agonía, de crisis, de degradación", aseveró.
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