Nacional

Extorsionan a cuatro bares de Guanajuato

Por El Universal

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A

Salamanca, Gto.- En cuatro bares de Salamanca vivieron horas de terror y miedo por amenazas de extorsionadores armados que arribaron a los establecimientos la noche de este 15 de noviembre de 2025.

Los individuos dejaron cartulinas con mensajes temerarios y presuntamente realizaron disparos al aire. Ante el peligro, los encargados suspendieron el servicio a los clientes y cerraron los negocios, ubicados en la zona norte del municipio.

En las cartulinas se advertía a los dueños de los bares que debían comunicarse a un número telefónico en menos de 24 horas. El hecho fue reportado al Sistema 911 alrededor de las 10:00 de la noche, por lo que elementos de Seguridad se presentaron en los bares denominados ‘La Refi’, ‘El Despecho’, ‘El Antiguo’ y ‘Puerta 4’.

Policías municipales, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad del Estado y Ejército realizaron un vistoso despliegue en torno de los antros y determinaron que debían permanecer cerrados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado el Gobierno Municipal de Salamanca informó que derivado de presuntas amenazas de extorsión a diversos bares de la ciudad se puso en marcha un operativo especial para garantizar la seguridad de comensales, trabajadores y propietarios.

Expuso que ante el reporte de presuntas amenazas con cartulinas a cuatro bares se procedió a un operativo estratégico.

