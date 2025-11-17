Extorsionan a cuatro bares de Guanajuato

Salamanca, Gto.- En cuatro bares de Salamanca vivieron horas de terror y miedo por amenazas de extorsionadores armados que arribaron a los establecimientos la noche de este 15 de noviembre de 2025.

Los individuos dejaron cartulinas con mensajes temerarios y presuntamente realizaron disparos al aire. Ante el peligro, los encargados suspendieron el servicio a los clientes y cerraron los negocios, ubicados en la zona norte del municipio.

En las cartulinas se advertía a los dueños de los bares que debían comunicarse a un número telefónico en menos de 24 horas. El hecho fue reportado al Sistema 911 alrededor de las 10:00 de la noche, por lo que elementos de Seguridad se presentaron en los bares denominados ‘La Refi’, ‘El Despecho’, ‘El Antiguo’ y ‘Puerta 4’.

Policías municipales, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad del Estado y Ejército realizaron un vistoso despliegue en torno de los antros y determinaron que debían permanecer cerrados.

En un comunicado el Gobierno Municipal de Salamanca informó que derivado de presuntas amenazas de extorsión a diversos bares de la ciudad se puso en marcha un operativo especial para garantizar la seguridad de comensales, trabajadores y propietarios.

Expuso que ante el reporte de presuntas amenazas con cartulinas a cuatro bares se procedió a un operativo estratégico.