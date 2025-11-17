¡TRIUNFAN EN LA VIDA!

La emoción y satisfacción de un grupo de jóvenes, se reflejó en sus rostros radiantes de felicidad, al haber finalizado con éxito sus carreras profesionales en el Tec de Monterrey.

Las y los estudiantes de la generación diciembre 2025 que se gradúan de la Escuela de Ingeniería y Ciencias y de la Escuela de Negocios, vivieron uno de los momentos más significativos de su trayectoria profesional acompañados por familiares y amigos.

Un paso que marca el inicio de una nueva etapa y celebra todo el esfuerzo, dedicación y crecimiento alcanzado.

En un evento especial encabezado por el director general del Campus SLP, Ingeniero Marco Edgar Vargas Herrada, las y los muchachos se tomaron la tradicional foto de generación.

Enseguida, firmaron sus títulos profesionales.

Así, los nuevos profesionistas celebraron su última etapa de su vida estudiantil.