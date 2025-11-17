logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡TRIUNFAN EN LA VIDA!

FIRMAN SUS TÍTULOS PROFESIONALES

Por Redacción PULSO

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La emoción y satisfacción de un grupo de jóvenes, se reflejó en sus rostros radiantes de felicidad, al haber finalizado con éxito sus carreras profesionales en el Tec de Monterrey.

Las y los estudiantes de la generación diciembre 2025 que se gradúan de la Escuela de Ingeniería y Ciencias y de la Escuela de Negocios, vivieron uno de los momentos más significativos de su trayectoria profesional acompañados por familiares y amigos.

Un paso que marca el inicio de una nueva etapa y celebra todo el esfuerzo, dedicación y crecimiento alcanzado.

En un evento especial encabezado por el director general del Campus SLP, Ingeniero Marco Edgar Vargas Herrada, las y los muchachos se tomaron la tradicional foto de generación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida, firmaron sus títulos profesionales.

Así, los nuevos profesionistas celebraron su última etapa de su vida estudiantil. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

RUBÉN ¡FELIZ EN SUS 80 AÑOS DE VIDA!
RUBÉN ¡FELIZ EN SUS 80 AÑOS DE VIDA!

RUBÉN ¡FELIZ EN SUS 80 AÑOS DE VIDA!

SLP

Maru Bustos

RECIBE AFECTO Y ADMIRACIÓN DE SU FAMILIA Y AMIGOS

¡TRIUNFAN EN LA VIDA!
¡TRIUNFAN EN LA VIDA!

¡TRIUNFAN EN LA VIDA!

SLP

Redacción

FIRMAN SUS TÍTULOS PROFESIONALES

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO
MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

SLP

Redacción

UN ESPACIO DISEÑADO PARA VIVIR LA EXPERIENCIA COMPLETA DEL UNIVERSO APPLE

GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN
GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN

GASTRONOMÍA Y TRADICIÓN

SLP

Maru Bustos

TERCER FESTIVAL DE LA PAELLA EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS