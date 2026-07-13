Falsean su información para obtener contratos
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Ciudad de México.- Un total de 2 mil 406 empresas han tratado de defraudar al Estado a través de intentonas para hacerse de contratos de forma ilegal. En todos los casos, las personas morales proporcionaron información falsa para obtener una adjudicación y recibir el pago de contratos multimillonarios.
Sin embargo, tras ser descubiertas, fueron multadas, inhabilitadas e inscritas en el directorio de proveedores y contratistas sancionados, que les impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México.
Desde 2005, la Federacióninhabilitó a las 2 mil 406 empresas por periodos que van de tres meses a dos años, y se impusieron multas económicas por un total de 2 mil 182 millones 886 mil 282 pesos.
Las dependencias y entidades con más intentos de fraude reportados son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 475 expedientes que concluyeron en multas por más de 230 mdp; la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con 320 expedientes que derivaron en sentencias por 172 millones 891 mil pesos; seguida de la Sedena, con un total de 159 expedientes del mismo número de empresas.
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