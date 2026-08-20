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Prisión preventiva a Fausto Corrales, testigo clave en caso El Mayo

La Fiscalía General de la República solicitó audiencia a puerta cerrada para proteger la investigación del caso El Mayo.

Por El Universal

Agosto 20, 2026 08:43 p.m.
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Prisión preventiva a Fausto Corrales, testigo clave en caso El Mayo
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- En una audiencia cerrada a la prensa, un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Fausto Corrales Rodríguez, considerado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión donde el capo Ismael Zambada García, "El Mayo", fue secuestrado.

      Juez Mario Elizondo Martínez definirá situación jurídica

      Será hasta el próximo lunes cuando el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, defina si lo vincula o no proceso penal por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

      Lo anterior, porque su defensa encabezada por el abogado Miguel Darío Albarrán, solicitó la duplicidad del plazo legal para recabar pruebas en favor de Corrales Rodríguez, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

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      Fiscalía General de la República y audiencia a puerta cerrada

      Al salir de la diligencia en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, el abogado defensor Miguel Darío Albarrán dijo que Fausto Corrales Rodríguez, volverá a comparecer ante el juez el próximo 24 de agosto, fecha en la que se resolverá su situación jurídica.

      Cabe recordar que el juez de control cerró la audiencia a la prensa, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que argumentó razones de seguridad nacional, y con el consentimiento de los abogados del acusado.

      Según las investigaciones del caso, Fausto Corrales Rodríguez es el testigo clave que acompañó, el 25 de julio de 2024, a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que este último habría sido privado de la vida y donde fue secuestrado el capo Ismael "El Mayo" Zambada, en la finca Huertos del Pedregal, a las afueras de la capital sinaloense.

      La FGR presume que el detenido incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos.

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