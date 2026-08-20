Trasladan desde Argentina a excontralmirante acusado de "huachicol fiscal"

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CIUDAD DE MÉXICO.- El excontralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de participar en una red de contrabando de combustibles, será internado en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser trasladado desde Argentina.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que las autoridades argentinas determinaron expulsar al exmilitar luego de analizar las pruebas aportadas por México, cuyo gobierno había solicitado formalmente su extradición el pasado 21 de mayo.

Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) viajaron a Argentina para trasladarlo a territorio mexicano, donde es requerido por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

Farías Laguna, de 47 años, fue detenido el 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, después de que la Interpol emitiera una ficha roja solicitada por la FGR.

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La dependencia lo señala como presunto integrante de una red dedicada al denominado "huachicol fiscal", modalidad de contrabando que consiste en introducir combustibles al país mediante operaciones orientadas a evadir el pago de impuestos.

Según la investigación, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como Tampico, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California. Los hidrocarburos eran declarados presuntamente como aceites o aditivos para evitar las contribuciones correspondientes.

Godoy aseguró que servidores públicos habrían participado en el transporte y distribución de los derivados del petróleo mediante empresas constituidas legalmente.

El combustible era llevado presuntamente a estaciones de servicio, mientras que algunas de las compañías involucradas habrían sido utilizadas para lavar los recursos obtenidos por las operaciones ilícitas, de acuerdo con la versión de la Fiscalía.

La titular de la FGR adelantó que se buscan nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados, socios y enlaces relacionados con la distribución del combustible en seis estados del país, cuyos nombres no fueron precisados.

Hasta ahora, la Fiscalía ha detenido a otras 15 personas presuntamente relacionadas con la misma red.

La FGR agradeció la colaboración de las autoridades de Argentina y Estados Unidos para concretar el traslado. Sin embargo, no explicó cuál fue la participación estadounidense en el procedimiento.