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"Farmear aura", la competencia viral por parecer interesante

La expresión surgió de la jerga de los videojuegos y ahora describe poses, gestos y actitudes

Por Pulso Online

Agosto 20, 2026 08:14 p.m.
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"Farmear aura", la competencia viral por parecer interesante
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      Una nueva expresión se ha extendido entre los jóvenes y usuarios de redes sociales"farmear aura", una práctica que consiste en realizar poses, movimientos o gestos con la intención de parecer atractivo, seguro, interesante o carismático.

      El término proviene del inglés aura farming y se utiliza para describir comportamientos planeados para generar una imagen de confianza o estilo, pero procurando que el esfuerzo no sea evidente.

      La palabra "farmear" tiene su origen en los videojuegos. Deriva del verbo inglés farm, empleado para referirse a la repetición de acciones con el propósito de acumular recursos, experiencia o recompensas.

      En esta tendencia, lo que se busca acumular no es un beneficio material, sino "aura": una valoración simbólica que en internet se relaciona con el carisma, la presencia y la capacidad de llamar la atención.

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      El Cambridge Dictionary incorporó aura farming como una expresión de la jerga digital y la vincula con la intención de mostrar una personalidad que otras personas consideran atractiva o interesante.

      Por su parte, Merriam-Webster la describe como hacer algo para parecer impresionante, con estilo o cool, particularmente sin aparentar demasiado esfuerzo.

      La expresión pasó de utilizarse para reconocer espontáneamente el carisma de una persona a convertirse en una dinámica en la que usuarios compiten mediante poses y movimientos para demostrar quién consigue mayor impacto.

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