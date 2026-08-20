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Selma Blair disfruta playas mexicanas tras remisión de esclerosis múltiple

La actriz Selma Blair, diagnosticada en 2018, muestra mejoría tras tratamiento con células madre.

Por El Universal

Agosto 20, 2026 08:33 p.m.
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Selma Blair disfruta playas mexicanas tras remisión de esclerosis múltiple
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- Un año después de que Selma Blair, actriz de "Legalmente rubia", revelara que se encontraba en una remisión de esclerosis múltiple, la artista fue vista disfrutando de las playas mexicanas.

      Selma Blair disfruta playas mexicanas tras remisión de esclerosis múltiple

      La remisión es un periodo en el que los síntomas de la enfermedad disminuyen o incluso pueden desaparecer temporalmente, aunque esto no significa que la esclerosis múltiple haya desaparecido.

      Blair, de 54 años, fue fotografiada con un traje de baño triangular y gafas de natación mientras se sumergía en el mar de Los Cabos. De acuerdo con Page Six, la actriz lucía radiante mientras intentaba mantenerse en el agua pese al oleaje.

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      Diagnóstico y tratamiento de Selma Blair

      Fue en octubre de 2018 cuando la famosa reveló que había sido diagnosticada con el padecimiento ese mismo año. Se trata de una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central y puede provocar distintos problemas de movilidad, equilibrio, sensibilidad y memoria, entre otros.

      En el caso de Blair, algunos de los síntomas llegaron a dificultarle actividades cotidianas. La actriz compartió en Instagram que a veces se caía, se le caían objetos de las manos y tenía problemas de memoria. También relató que vestirse se había convertido en una tarea complicada.

      "Soy discapacitada", escribió entonces, al compartir parte de su experiencia con la enfermedad.

      En julio de 2019, Blair recibió el alta hospitalaria después de someterse a tratamiento. Más adelante, al hablar sobre su estado de salud, explicó que su pronóstico era favorable y que se encontraba en remisión.

      "Mi pronóstico es excelente. Estoy en remisión. El tratamiento con células madre me puso en remisión", declaró en 2021. La actriz agregó que había pasado aproximadamente un año desde el tratamiento cuando la inflamación y las lesiones disminuyeron.

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