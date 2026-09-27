Gusano barrenador paraliza ganado en Yucatán: Federación Agronómica

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MÉRIDA, Yuc., septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Federación Agronómica de Yucatán (FAY) advirtió que la plaga del gusano barrenador continúa sin control en la entidad, situación que detonó un desplome en los precios del ganado en pie y el estancamiento de la producción en la entidad.

Federación Agronómica alerta sobre plaga y consecuencias económicas

El presidente de la FAY, Francisco Martín Gamboa Suárez, señaló que la crisis de salubridad pecuaria provocó consecuencias directas en la comercialización internacional de productos cárnicos.

"La plaga mantiene presión sobre el sector pecuario, impactando los precios del ganado en pie a pesar de las medidas sanitarias y la apertura de exportaciones", puntualizó.

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Indicó que, si bien ya existe apertura para el envío de animales a Estados Unidos, "las autoridades fronterizas mantienen barreras de revisión y medidas restrictivas si detectan la persistencia de la larva en los hatos locales".

Impacto de la plaga en municipios y casos humanos

Advirtió que en Yucatán el ganado en pie sigue parado, "lo que ha perjudicado mucho a los productores locales, lo que representa pérdidas económicas para los ganaderos yucatecos".

La plaga del gusano barrenador se ha detectado en más de 100 de los 106 municipios de Yucatán, afectando principalmente a ganado bovino, equino y porcino, además de animales domésticos como perros y gatos.

Yucatán acumula 47 casos en humanos desde el inicio de la alerta sanitaria, ubicándose entre las entidades con mayor incidencia a nivel nacional.

Se ha confirmado un fallecimiento en el estado por esta enfermedad en una paciente con factores de riesgo y complicaciones de salud.