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Comisión de Hacienda alista dictámenes de Ley Aduanera y Economía Digital

La comparecencia del secretario de Hacienda es parte del proceso previo a la aprobación de reformas fiscales.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 06:55 p.m.
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Comisión de Hacienda alista dictámenes de Ley Aduanera y Economía Digital
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que preside el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, tiene listos los dictámenes de la reforma a la Ley Aduanera, así como el que expide la Ley de Economía Digital Para Pagos Digitales.

      Comparecencia del secretario de Hacienda y próxima reunión

      El legislador emitió la convocatoria para reanudar la primera reunión ordinaria el próximo jueves 1 de octubre en punto de las 12 horas. Antonio Altamirano informó que previamente, el 30 de septiembre, se llevará a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

      Avances en análisis y elaboración de dictámenes

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      A través de un comunicado, recordó que la Comisión de Hacienda se encuentra en reunión permanente y ha realizado foros de consulta con funcionarios y representantes de los sectores privado y social, como parte del análisis de la reforma a la Ley Aduanera y de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. "Estos trabajos han permitido recoger propuestas, observaciones y elementos técnicos para avanzar hacia el proceso de dictaminación", señaló.

      El congresista puntualizó que después de la comparecencia del secretario de Hacienda, "la Comisión reanudará el 1 de octubre su Primera Reunión Ordinaria, para avanzar en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de la reforma a la Ley Aduanera y de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos".

      Carol Antonio Altamirano señaló que derivado de las reuniones con autoridades y sectores involucrados, la Comisión se hizo de elementos para continuar con la elaboración de los proyectos de dictamen. "Existe buen ánimo entre las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión para continuar los trabajos con diálogo, apertura y responsabilidad, y cumplir con los tiempos establecidos", agregó.

      Finalmente, explicó que la ruta continuará con el análisis de la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el propósito de que el Paquete Económico 2027, en materia de ingresos, sea procesado en tiempo y forma en la Cámara de Diputados.

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