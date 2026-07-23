Danna Yanina "N", de 18 años, es detenida por feminicidio de Dafne Zapata

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La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tamaulipas realizó la detención de una mujer identificada Danna Yanina "N", de 18 años, quien es vinculada al feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

De acuerdo con los reportes, la detención se realizó la noche de ayer en Tampico, cuando la joven acudió a declarar sobre el caso ante el Ministerio Público (MP) en compañía de su representante legal.

Tras su comparecencia, elementos de la Fiscalía ejecutaron una orden de aprehensión en su contra y fue trasladada a las instalaciones del MP en Ciudad Madero, donde se le realizó una valoración médica y quedó resguardada para su posterior presentación ante un Juez de control.

Información difundida por medios locales señala que Danna Yanina era exalumna de la propia academia militar, donde cursó la preparatoria y recién había concluido el bachillerato. Presuntamente fungía como auxiliar en el plantel y habría estado involucrada en los hechos ocurridos el jueves 16 de julio, cuando Dafne Zapata perdió la vida.

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Hasta el momento, la mujer de 18 años es la única persona detenida en el caso. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre su presunta responsabilidad ni han confirmado si hay otras órdenes de aprehensión en proceso.

Fue el pasado jueves 16 de julio, cuando Alejandra Quintos, madre de Dafne, fue notificada de la muerte de su hija, quien presuntamente falleció en el área de las regaderas, ya que mientras se bañaba se desmayó y cuando fueron a auxiliarla "ya no presentaba signos vitales". Sin embargo, Quintos sostiene que la menor murió a consecuencia de los abusos físicos y castigos extremos, a los que calificó como tortura, que recibió de manos del personal del campamento.

Durante el campamento, la academia no tenía permitido el contacto directo entre los menores y sus familias, pero dos días antes de la muerte de Dafne, le enviaron un video a Alejandra en el cual se puede observar a la menor recostada en una cama y con varias lesiones, presuntamente como consecuencia de una caída, pese a lo cual la menor sostuvo que se encontraba bien, lo que incrementó las sospechas de presunto maltrato físico al que fue sometida su hija.

El hecho detonó una ola de denuncias por parte de exalumnos y padres de familia quienes afirmaron que se llevan a cabo prácticas sistemáticas de violencia al interior de la institución. Testimonios de egresados revelaron el uso recurrente de castigos corporales, novatadas, golpes con tablas, encierros en jaulas y agresiones químicas, prácticas que eran justificadas bajo el argumento de "forjar el carácter". Otras alumnas mencionaron situaciones de aislamiento extremo dentro de las instalaciones e incluso expresaron sentirse dominadas.

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Un exalumno identificado como Diego Pérez, de actualmente 18 años, dijo en una entrevista con la periodista Azucena Uresti que durante los seis años que permaneció en esa institución fue testigo y víctima del maltrato que el personal académico, e incluso los mismos compañeros, ejercían sobre los alumnos, que entre varios castigos se componían de novatadas, discriminación, golpes y agresiones con insecticidas, agresiones que aunque se los hizo saber a sus padres, tenía normalizadas, ya que le hicieron pensar que esa era "una forma de hacerse de carácter y disciplina".

La Academia Militarizada Marina Doenitz es una institución educativa privada que proporciona formación básica y media superior, por lo que está incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no mantiene ningún nexo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).