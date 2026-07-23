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Acreditan laboratorio de lofoscopía forense de la FGE

Son cuatro espacios que cumplen con normas ISO y del ANAB

Por Redacción

Julio 23, 2026 10:50 a.m.
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Foto: FGE

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      La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Vicefiscalía Científica, informó que consolidó cuatro laboratorios forenses con acreditación internacional, con lo que se busca fortalecer la calidad y confiabilidad de los servicios periciales que respaldan las investigaciones.

      En 2024 se implementó el Sistema de Gestión de Calidad en los laboratorios de Química Forense, Genética Forense y Balística Forense, los cuales obtuvieron la acreditación del ANSI National Accreditation Board (ANAB), organismo internacional con sede en Estados Unidos, tras cumplir con los requisitos de las normas ISO/IEC 17020:2012 e ISO/IEC 17025:2017.

      Se informó que como parte del proceso para conservar dicha acreditación, durante julio de 2026 la institución aprobó satisfactoriamente la visita anual de vigilancia. Además, obtuvo la acreditación del Laboratorio de Lofoscopía Forense, con lo que suma cuatro laboratorios certificados bajo estándares internacionales.

      Este resultado garantiza que el procesamiento, análisis y resguardo de indicios y evidencias se realicen conforme a estándares reconocidos internacionalmente, fortaleciendo la validez de los dictámenes periciales, la transparencia, la imparcialidad y la confianza en la procuración de justicia.

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      El ANSI National Accreditation Board (ANAB) es el organismo de acreditación más grande del hemisferio occidental y una subsidiaria del American National Standards Institute (ANSI), organización privada sin fines de lucro de Estados Unidos con reconocimiento internacional. Sus acreditaciones son aceptadas en decenas de países y certifican que laboratorios y organismos cumplen con los más altos estándares de competencia técnica, imparcialidad y calidad, otorgando certeza y credibilidad a los resultados que emiten, dijo la FGE.

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