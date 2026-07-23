Descartan bloqueo de cuentas a hija de Ruffo Appel
La investigación de la FGR excluye a Verónica de cualquier solicitud de inmovilización financiera, informan
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Luego que se difundió en medios de comunicación sobre un presunto bloqueo de cuentas de Verónica Ruffo, el Gabinete de Seguridad señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado la inmovilización de la hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ni existe alguna petición en ese sentido dentro de la investigación correspondiente.
Detalló que la solicitud formulada por la FGR a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contempla únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la investigación, entre las cuales no se encuentra Verónica Ruffo.
En una tarjeta informativa el Gabinete de Seguridad destacó que las solicitudes de inmovilización de recursos que, en su caso, formulan las autoridades competentes se sustentan en la existencia de indicios suficientes de un riesgo fundado, actual.
Así como verificable de que los recursos o bienes vinculados con las personas investigadas puedan utilizarse para la comisión, continuidad u ocultamiento de actividades ilícitas, ser objeto de disposición o transferencia inmediata, o formar parte de circuitos financieros o comerciales relacionados con la delincuencia organizada.
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Sostuvo que las medidas se solicitan exclusivamente respecto de las personas incluidas en la investigación.
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