Festejos se tiñen de rojo

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Ciudad de México.- El saldo de la celebración posterior al partido entre México y Ecuador del martes ascendió a cuatro personas muertas, tres de ellas perdieron la vida por asfixia y una más que llegó al hospital con epilepsia y sangrado intestinal.

Así lo confirmó la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, quien precisó que tres de los casos fueron muertes por asfixia que ocurrieron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, donde tuvo lugar la celebración masiva. Se trató de un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48. Dos de las personas provenían del Estado de México y una de la Ciudad.

El cuarto deceso se trató de un hombre de unos 30 años, quien presentó sangrado de tubo digestivo y epilepsia, cuya identidad aún se desconoce. Más tarde la fiscalía indicó que se investiga preliminarmente, una intoxicación.

Ante los decesos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que instruyó a fortalecer el protocolo de protección civil, de salud y seguridad que se aplicará para el partido de la Selección Nacional programado el domingo.

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En conferencia, la mandataria refirió que la muerte de estas personas —al menos en tres de los casos— no fue por un tema de alcohol, sino por asfixia, probablemente ante "la oleada de gente" que se encontraba en la zona. No obstante, indicó que esperarán a tener los resultados de la investigación que hará la fiscalía local.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina aseguró que no se prohibirán los festejos en el Ángel de la Independencia ni tampoco se contempla colocar vallas en Paseo de la Reforma para impedir el paso de la gente, pues consideró que esto no resolvería el problema de las aglomeraciones.

"El Ángel es un símbolo de fiesta, de festejo después de cada momento importante, sobre todo después de los eventos deportivos y más aún en el Mundial. Así que, esto significa que no podemos decir: ´Ya no va a haber festejo en el Mundial´, porque esto se da de manera natural y siempre habrá miles y miles festejando en ese lugar", aseguró.

Por la noche, la fiscalía capitalina informó que inició cuatro carpetas de investigación por los fallecimientos ocurridos la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y se esclarecen las causas de muerte.