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FGR investigará la gestión de Taddei

Por El Universal

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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FGR investigará la gestión de Taddei
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      Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió formalmente una carpeta de investigación por el caso de presunta corrupción y conflicto de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala en el INE.

      Fuentes federales informaron que el asunto se turnó a María de Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en Materia de Combate a la Corrupción, quien llevará las diligencias sobre este escándalo que sacudió al órgano electoral más importante del país.

      Derivado de lo anterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó el apoyo de la Policía Federal Ministerial para realizar diversas diligencias en sedes del Instituto Nacional Electoral.

      Agentes realizaron las primeras diligencias de inspección en la Torre Zafiro, sede de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, que encabezó Mario Alfonso Burciaga Esparza, uno de los exfuncionarios que aparecen en el video de la cena con José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor favorito de Guadalupe Taddei.

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      En entrevista, Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE, informó que los elementos de la FGR inspeccionaron la Dirección de Recurso Materiales y Servicios.

      Asimismo, afirmó que la autoridad ministerial hizo requerimientos de información a la Secretaría Ejecutiva.

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