FGR va contra dos de los implicados por ABC
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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que seguirá el proceso penal contra dos exfuncionarios del IMSS encarcelados por el fatal incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el jueves pasado que los delitos asociados en este caso no prescriben, al considerarse violaciones graves a los derechos humanos.
La institución afirmó que la decisión adoptada por el Máximo Tribunal del país implica seguir las acciones legales contra Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, y Carla Rochín Nieto, excoordinadora nacional de guarderías del IMSS, vinculados a proceso en noviembre de 2020 por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en la modalidad de comisión por omisión, derivado de la indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional.
Agregó que refuerza la protección de garantizar el acceso a la justicia por parte de grupos de atención prioritaria, como lo son los niños involucrados.
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