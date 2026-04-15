Fiscalía de Oaxaca detiene secuestro virtual a adulto mayor y menor

OAXACA

, Oax., abril 15 (EL UNIVERSAL).- Un hombre adulto y su prima, una menor de edad, fueron víctimas deen la ciudad de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

. Ambos, estuvieron bajopara exigir el pago dea cambio de su liberación.La víctima recibió unacuando se encontraba con su prima. En esa llamada telefónica les dijeron que los teníancon el argumento de que su número de teléfono celular estaba vinculado a redes sociales cony también le enviaron imágenes de personas armadas con el objetivo de infundir temor.Los, quienes se ostentaban como integrantes de un grupo delictivo, lograron acceder a lade la víctima, tras solicitar códigos mediante manipulación, para luego obtener unapersonal para usarla comoY con engaños forzaron a que el adulto mayor y la menor de edad, bajo, que se trasladaran a unadonde los mantuvieron incomunicados y bajo un fuerte estado deMientras mantenían a las víctimas aisladas, los delincuentes contactaron a lade edad. Le enviaron laobtenida previamente para hacerle creer que ambos estaban privados de su libertad física y exigieron el pago dea cambio de su supuesta liberación.Lapresentó inmediatamente lay en unse logró ubicar a las víctimas frente al gimnasio deen la capital del estado y se evitó que pagarán a los delincuentes por esteDe acuerdo con la Fiscalía General de, las víctimas nunca estuvieron bajo la custodia física de los. "Se trató de un, modalidad en la que losoperan exclusivamentepara quebrar el contacto entre familiares y forzar el aislamiento de las víctimas", explicó.