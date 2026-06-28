Fiscalía investiga a exdirector de Pemex

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Ciudad de México.- La agresión de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra su esposa María Felicia Jiménez, captada en video, ya es investigada por la Fiscalía del Estado de Morelos.

La dependencia precisó que desde el viernes intercambió información con la Secretaría de las Mujeres del gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima.

Sin embargo, este sábado la académica María Felicia Jiménez Lavie, pidió protección y denunció que permanece incomunicada, además de estar siendo coaccionada a través de violencia económica, tras haber revelado los videos sobre violencia física que sufrió, por su esposo Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex.

"Me acabo de dar cuenta hace 10 minutos de que me las bloquearon totalmente. No puedo recibir ni hacer llamadas. Quiere decir que si me cortan el internet, yo estoy incomunicada e indefensa", dijo aEl Universal.

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De acuerdo con su testimonio, la agresión del 15 de marzo no fue un hecho aislado, sino la cúspide de una escalada iniciada en 2022 con abusos verbales y físicos, incluyendo un incidente donde su esposo le encajó un bolígrafo en la mano. "Primero fueron ofensas verbales, después una cachetada, empujones, pero como esta, que fue muy brutal, inclusive estuve varios días con mucho dolor al caminar", contó.