logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fotos | Marina localiza embarcaciones perdidas rumbo a Cuba

Informó que un buque se dirige a la zona para brindar apoyo a tripulantes

Por El Universal

Marzo 28, 2026 09:54 a.m.
A
Fotos | Marina localiza embarcaciones perdidas rumbo a Cuba

La Secretaría de Marina informó que una aeronave de la Armada de México localizó a las dos embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe mientras navegaban rumbo a Cuba con ayuda humanitaria.

Por medio de redes sociales, la Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que las embarcaciones fueron localizadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

Agregó que un buque de la institución navega rumbo a la zona para brindar apoyo a quienes lo necesiten y además se mantiene comunicación vía radio.

Apenas ayer 27 de marzo, Estados Unidos afirmó que los dos veleros que partieron de México la semana pasada con cargamento de ayuda humanitaria, llegaron "sanos y salvos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ambas embarcaciones trasladaban a nueve tripulantes a bordo que se dirigían a Cuba con ayuda humanitaria.

LEA TAMBIÉN

Buscan dos embarcaciones con nueve tripulantes en Caribe Mexicano

La Secretaría de Marina desplegó unidades aéreas y marítimas para localizar dos veleros desaparecidos desde Isla Mujeres.

Las embarcaciones menores zarparon el sábado pasado de Isla Mujeres, Quintana Roo con destino a la isla, sin embargo, durante su trayecto se perdió rastro con los veleros hasta que fueron localizados por la Armada de México.

En las embarcaciones viajan tripulantes de diferentes nacionalidades que llevan ayuda a la convulsionada isla de Cuba, que está a punto del colapso ante la falta de electricidad y petróleo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Marina localiza embarcaciones perdidas rumbo a Cuba
Fotos | Marina localiza embarcaciones perdidas rumbo a Cuba

Fotos | Marina localiza embarcaciones perdidas rumbo a Cuba

SLP

El Universal

Informó que un buque se dirige a la zona para brindar apoyo a tripulantes

Golpe a Cárteles Unidos; caen ocho
Golpe a Cárteles Unidos; caen ocho

Golpe a Cárteles Unidos; caen ocho

SLP

El Universal

Fueron detenidos por la Fiscalía General de la República en los estados de Michoacán y Puebla

Dan golpe a Cárteles Unidos; detienen a ocho
Dan golpe a Cárteles Unidos; detienen a ocho

Dan golpe a Cárteles Unidos; detienen a ocho

SLP

El Universal

Hay acuerdo en UAEM
Hay acuerdo en UAEM

Hay acuerdo en UAEM

SLP

El Universal