Frenan la protesta de las madres buscadoras

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Ciudad de México.- Colectivos de madres buscadoras se manifestaron por segunda ocasión en un partido de fútbol en el Estadio de la Ciudad de México, en una protesta que estuvo interrumpida por bloqueos de la Policía capitalina.

Los colectivos de buscadoras llegaron a la estación Textitlán del Tren Ligero, donde comenzaron a denunciar la situación de desapariciones en el país.

Entre gritos de "México campeón en desaparición" y "Únete, únete, que tú hijo puede ser", los manifestantes cargaron mantas con los rostros de sus seres queridos desaparecidos, previo al partido entre México y Chequia.

Las madres buscadoras avanzaron por un puente peatonal para dirigirse al Coloso de Santa Úrsula; sin embargo, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, encabezados por el subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, Juan José García, impidieron el paso de los medios de comunicación para seguir al contingente.

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"El gobierno no nos hace caso, en las fiscalías no hacen nada, y los jóvenes son las víctimas, en la fiscalía me dijeron ´se fue de parranda´, ´los jóvenes andan muy locos´, y eso no puede ser. ¿Y nuestros familiares?", dijo Antonia Zamora, madre de Vianey Berenice, desparecida en 2016 en la alcaldía Venustiano Carranza.

Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas entonaron una versión modificada de "Cielito lindo", para visibilizar la crisis de desapariciones en México, la cual supera los 135 mil casos.

En vísperas del tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial, las buscadoras cantaron: "Por todos los rincones, cielito lindo, vamos buscando, cruzando mares y tierras, cielito lindo, nunca parando".

"Familias siempre valientes, cielito lindo, siguen andando, con una foto en las manos, cielito lindo, nunca soltando. ¡Ay, ay, ay, ay!, grita y no calles, porque tu voz los reclama, cielito lindo, en todas partes".