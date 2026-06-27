"Fue una reunión cordial"

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que durante su reunión con el rey Felipe VI le insistió sobre la necesidad de un perdón de la Corona española por los abusos que hubo en la Conquista.

Dijo que, tras plantearle el tema, el monarca español planteó una mesa de trabajo sobre pueblos indígenas en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid en noviembre próximo.

"Fue una reunión buena, cordial", resaltó.

Por su parte, el rey Felipe VI destacó su reunión con la presidenta Sheinbaum, en Palacio Nacional y celebró la "relación magnífica" entre ambos países.

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Como parte de su visita a México, el monarca sostuvo un encuentro con la comunidad española en nuestro país, y asistió en Guadalajara, Jalisco, al partido de la Selección de España contra Uruguay.

"Es verdad que va mejor, las realidades de nuestra relación la representáis, muchas veces vosotros. No sólo los españoles que viven acá, también los mexicanos que viven en España. De forma creciente la presencia empresarial, la presencia cultural, los intercambios de todo tipo que enriquece nuestra relación y que sin duda tienen un futuro enormemente próspero por delante", expresó el monarca.

Agregó: "Es de lo que hay que hablar, sobre todo de futuro; trabajar por él, crear mejores condiciones para nuestros compatriotas acá y allá, y seguir caminando juntos en esta enorme comunidad que representa Iberoamérica, Hispanoamérica en ambos lados del Atlántico, todos juntos".